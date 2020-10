Neuer Haustarifvertrag bei Eurotech auch von Geschäftsleitung gewünscht

Die Ausgestaltung eines neuen Tarifvertrages bei der Gmünder Gießerei Eurotech liegt aktuellen Aussagen zufolge zwar im Interesse beider Parteien, stagniert aber weiter. Die dritte Verhandlungsrunde zwischen Geschäftsleitung einerseits und Betriebsrat und IG Metall auf der anderen Seite, in der es auch um Zukunfts– und Beschäftigungssicherung gehen sollte, wurde am Mittwoch seitens der Geschäftsleitung nach nur zehn Minuten beendet.

Was Geschäftsleitung und IG Metall zu den Verkaufsabsichten für die Immobilie in der Lorcher Straße sagen, und wie sie die aktuelle Situation bei Eurotech sehen, erläutern Frank Schröder und Peter Yay-​Müller in der Rems-​Zeitung am 30 . Oktober.



„Die Geschäftsleitung will erst weiterverhandeln, wenn der Betriebsrat unbefristete Mehrarbeit und Leiharbeit befristet bis Jahresende beschließt“, berichtet Peter Yay-​Müller,. Bevollmächtigter der IG Metall in Schwäbisch Gmünd. Geschäftsführer Frank Schröder erklärt den Bedarf an Mehrarbeit mit der aktuellen Auftragslage. „Wir brauchen die Mehrarbeit, zum Beispiel am Wochenende, um die Kundenaufträge aufzuarbeiten. Das kommt temporär vor.“ Zudem sei der Krankenstand derzeit erhöht. „Wir haben eine gute Auslastung“, beschreibt Schröder die Auftragslage.

