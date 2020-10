Trotz Lockdown: Kirchen in Gmünd bleiben geöffnet

Foto: gbr

Die Gottesdienste können stattfinden wie bisher. Denn schon vergangene Woche galt die Pandemiestufe 3 . Das heißt: die Besucher müssen während des Gottesdienstes auch am Platz einen Mund-​Nasen-​Schutz auflassen, es gibt keinen Gemeindegesang und die Kontaktdaten werden erfasst.

Donnerstag, 29. Oktober 2020

Eva-Marie Mihai

41 Sekunden Lesedauer



Die Kirche habe auch den Sommer über schon ein strenges Schutzkonzept gehabt. „Wir haben immer strikt zwei Meter Abstand gehalten“, sagt Dekanin Ursula Richter.

„Es ist wichtig, dass die Gottesdienste weiter abgehalten werden können“, sagt die Dekanin. „Die Menschen brauchen Hoffnung und Gemeinschaft.“ Eine Anmeldung wird es für die evangelischen Gottesdienste auch weiterhin nicht geben, sagt Richter.





„Wir sind froh, dass es weiter geht.“ Nachts habe sie die Lanz-​Sendung gesehen, als sie nicht schlafen konnte. „Das war interessant.“ Markus Lanz habe den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann gefragt, warum Kirchen weiter geöffnet bleiben dürfen. Kretschmann habe geantwortet, dass Religionsfreiheit eines der wichtigsten Güter einer Demokratie sei.