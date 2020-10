Gegen geparkten Pkw gefahren

Unter erheblichem Alkoholeinfluss, so die Polizei in einer Pressemitteilung, befuhr am Samstagmorgen, gegen 4 . 40 Uhr, ein 21 -​jähriger VW-​Lenker den Verbindungsweg zwischen Algishofen und Obergröningen. Kurz vor dem Ortseingang Obergröningen kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und ins Schleudern. Anschließend prallte er mit seinem VW gegen einen geparkten Pkw Ford.

Samstag, 03. Oktober 2020

Heinz Strohmaier

21

Der-​Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Unfallverursacher erheblich alkoholisiert war. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

