Karl-​Straße wird gesperrt

Im Zuge der barrierefreien Umgestaltung der Bushaltestelle vor der Stadthalle in Heubach , wird auch die Karlstraße von der Hauptstraße bis zum Schulhof des Gymnasiums erneuert. Dazu muss dieser Bereich sowohl für den Fahrverkehr als auch für Fußgänger ab Dienstag, 6 . Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 30 . Oktober, voll gesperrt werden.

Samstag, 03. Oktober 2020

Heinz Strohmaier

Der Zugang zur Stadthalle ist für Fußgänger über die Helmut-​Hörmann-​Straße zu erreichen. Die Behelfsbushaltestelle am Gebäude Hauptstraßebleibt bis zur geplanten Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme am. November bestehen.Ab. Oktober wird die Bushaltestelle gegenüber der Stadthalle Richtung Bartholomä barrierefrei umgebaut. Dazu wird die Fahrbahn verengt. Der Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeleitet und die Bushaltestelle in Richtung Postplatz verlegt.

