Tag der offenen Moschee

Seit einigen Jahren findet immer am 3 . Oktober der Tag der Moschee statt. Auch am Samstag in Schwäbisch Gmünd in der Ditib-​Moschee.

Samstag, 03. Oktober 2020

Doch im Gegensatz zu den Vorjahren, wo sich meist deutsche und türkische Freunde bei gutem Tee in der Moschee treffen, war dieses Mal relativ wenig los. Zurückzuführen dürfte dies auf die aktuelle Corona-​Pandemie sein, wo alle möglichst größere Ansammlungen von Menschen vermeiden wollen.

