TSGV Waldstetten kassiert mit dem Schlusspfiff Ausgleich zum 2:2-Endstand

Trotz einer zweimaligen Führung hat sich der Fußball-​Landesligist TSGV Waldstetten vor heimischem Publikum im Verfolgerduell gegen den SC Geislingen mit einem 2 : 2 ( 0 : 0 )-Unentschieden begnügen müssen. Mit der allerletzten Aktion des Spiels kamen die Gäste in der Nachspielzeit noch zum 2 : 2 -Ausgleich.

Samstag, 03. Oktober 2020

Alex Vogt

Der TSGV konnte drei Minuten vor dem Ende erneut jubeln – abermals hatten die Gäste ins eigene Tor getroffen. Als alle Beteiligten bereits mit einem knappen Waldstetter Heimsieg rechneten, erzielte Jonathan Sedlmayer in der dritten Minute der Nachspielzeit aus dem Gewühl heraus noch das zweite Gästetor – danach war sofort Schluss und fühlte sich der 2 : 2 -Endstand für die Waldstetter wie eine Niederlage an.







Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 5 . Oktober.



Der TSGV Waldstetten war dominant, vergab bis in eine hektische und turbulente Schlussphase hinein aber wie so oft zahlreiche Tormöglichkeiten. NachMinuten bekam ein Gäste-​Akteur die Gelb-​Rote Karte gezeigt und mit einem Spieler mehr auf dem Platz sorgte nach einem Lattenschuss von Tobias Kubitzsch ein Eigentor dann in der. Minute für die Waldstetter Führung. NurSekunden darauf verhalf ein von Michael Wende verwandelter strittiger Foulelfmeter den Geislingern zum

