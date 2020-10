Busse in Alfdorf fahren früher

Wegen der Baustelle an der Hauptstraße in Alfdorf kommt es aufgrund der langen Fahrzeiten über die Umleitungsstrecke zu großen Verspätungen in das Schulzentrum nach Lorch. Aus diesem Grund werden Busse auf den Linien 268 (Alfdorf – Pfahlbronn – Lorch) und 269 (Alfdorf — Vordersteinenberg) ab dem 2 . November bis zu den Weihnachtsferien um sechs Minuten vorverlegt.

Freitag, 30. Oktober 2020

Heinz Strohmaier

Die anderen Abfahrtszeiten verändern sich nicht.

