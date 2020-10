Museum im Prediger bietet kurz vor dem Lockdown noch Führungen

Am Montag geht es in den zweiten Lockdown. Wie geht es dann im Museum im Prediger weiter? Das sagt der stellvertretende Museumsleiter Joachim Haller dazu. An diesem Wochenende sind noch Veranstaltungen geplant.

Welche Veranstaltungen am Wochenende geplant sind, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



So ganz könne man die Regeln nicht nachvollziehen, sagt der stellvertretende Museumsleiter Joachim Haller. Und meint damit die Vorgabe, dass ab Montag mit dem Lockdown, auch die Ausstellungsräume des Museums im Prediger geschlossen bleiben müssen. Denn für das Museum sei in den vergangenen Monaten ein Hygienekonzept erarbeitet worden, das sich bewiesen habe. Das Museum werde seit der Wiedereröffnung nach dem ersten Lockdown auch nicht gerade von Besuchern überrannt. „Mit den steigenden Fallzahlen hat auch die Zurückhaltung der Leute zugenommen.“Und auf dem Weg ins Museum könne man sich aus dem Weg gehen. „Wenn ich Zug fahre, achte ich auch darauf nicht im Rudel zu sitzen.“ Allerdings, die Gesundheit als höchstes Gut müsse selbstverständlich auch geschützt werden. „Aber das Museum war sicher nicht der Ort, in dem sich das Virus verbreitet hat.“

