Mutlangen: Stephanie Eßwein geht in die 2 . Halbzeit

Foto: caliskan

In ihrer Serie „Zwischen Wald und Alb“ ist die Rems-​Zeitung zu Gast in Mutlangen, wo Bürgermeisterin Stephanie Eßwein in die zweite Halbzeit ihrer achtjährigen Amtszeit gestartet ist. Die RZ hat ihr Fragen gestellt und sie selbst hat einen kleinen Rückblick auf die ersten vier Jahre gemacht.

Freitag, 30. Oktober 2020

Heinz Strohmaier

„Rückblickend betrachtet, ist es eigentlich verrückt, wie schnell die Zeit vergeht und was in der Zeit bereits alles entstanden ist. Manchmal kommt es einem viel länger vor als vier Jahre, wenn man betrachtet, was alles geschaffen wurde. Und dann denkt man wieder, wo ist die Zeit hin. Fazit: In den letzten vier Jahren wurde viel erreicht und geschafft, es liegt aber noch ein riesiger Berg voll Arbeit vor uns. Den gilt es nun Stück für Stück gemeinsam mit Gemeinderat und Bürgerschaft zu erklimmen“, sagt Eßwein pauschal zu den ersten vier Jahren. Wie es aber weiter geht, das „könnte spannend werden“, meint sie auch mit Blick auf fehlende Steuereinnahmen in diesem Jahr.

