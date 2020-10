Werner Jekel erlebt seinen letzten Tag als Schechinger Bürgermeister

Alles hat einmal ein Ende – auch die Amtszeit von Bürgermeister Werner Jekel in Schechingen. Zwei Dutzend Jahre hat er im Rathaus die Geschicke der Gemeinde gelenkt und wäre ohne Zweifel in feierlichem Rahmen in den Ruhestand verabschiedet worden. Eine große Feier ist in Corona-​Zeiten aber nicht opportun, so dass die Ära Jekel heute auf eine ganz stille Art endet.

Samstag, 31. Oktober 2020

Eva-Marie Mihai

In den mehr als zwei Jahrzehnten seiner Amtszeit sei es gelungen, zahlreiche Projekte zu planen, zu beraten und umzusetzen. Zum Wohle der Gemeinde Schechingen seien dabei Investitionen in Höhe von rund 21 Millionen Euro getätigt worden, lobte der stellvertretende Bürgermeister Dr. Thomas Maier Jekels Leistung.







Welche wichtigen Projekte er begleitet hat, lesen Sie am Samstag in der RZ.



Er hatte zwar schon viel Verwaltungserfahrung, als er seinerzeit vom Hauptamt der Stadt Schwäbisch Gmünd als Chef ins Schechinger Rathaus wechselte – aber er war damals ein junger Schultes. NachJahren endet zum. Oktober offiziell die Amtszeit als Bürgermeister Werner Jekel in Schechingen. Der Gemeinderat – stellvertretend für die gesamte Bürgerschaft – sowie die Verwaltung dankten zum Abschied Werner Jekel herzlich für seinen großen Einsatz, den er in all den Jahren für die Gemeinde Schechingen erbracht hat.

