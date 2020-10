Wochenende: Der Populismus des Rock‘n‘Roll

Wochenende mit einem Feiertag, der aber in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt: Allerheiligen! Eigentlich das letzte Wochenende vor dem ab Montag geltenden Lockdown. Wie man der Corona-​Pandemie am besten aus dem Weg gehen kann, darüber gibt es verschiedene Meinungen. Aber eines ist sicher: Wer zu Hause in aller Ruhe seine Zeitung liest, kann weder angesteckt werden noch kann er jemand anstecken. Also viel Lesevergnügen mit der Rems-​Zeitung und der Wochenende-​Beilage am Samstag.

Samstag, 31. Oktober 2020

Heinz Strohmaier

„Der Populismus des Rock‘n‘Roll“ ist das Titelthema der Wochenende-​Beilage und berichtet von Bruce Springsteens Kampf für Amerikas weiße Arbeiterklasse. Wie kein anderer Künstler verkörpert Bruce Springsteen die Welt der weißen amerikanischen Arbeiter. Viele von ihnen unterstützen in ihrer Verzweiflung den Republikaner Donald Trump. Springsteen hält dagegen.



Am 31 . Oktober 1970 , also genau vor 50 Jahren, nahm der Deutsche Fußball-​Bund den Frauenfußball in die Satzung auf: Es war das vorläufige Ende einer umkämpften Partie um sportliche Gleichstellung. Aber das Spiel ging in die Verlängerung. Gunter Barner blickt auf das halbe Jahrhundert zurück.



