19 -​Jähriger Autofahrer: Drogen, Alkohol und verbotenes Messer

Ein 19 -​Jähriger, der bei laufendem Motor im Auto eingeschlafen war, bekam „Besuch“ von der Polizei. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Verstöße gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Sonntag, 04. Oktober 2020

Gerold Bauer

Der Opel-​Fahrer stand mit seinem Auto am frühen Sonntagmorgen in Rechberg am Fahrbahnrand. Offensichtlich war er eingeschlafen und hatte vergessen den Motor auszuschalten. Außerdem stand die Fahrertüre offen. Die Polizei wurde durch eine Zeugin gegen 3 . 20 Uhr alarmiert.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholisierung des Fahrers fest. Weiterhin wurden Drogen im Auto sowie ein verbotenes Einhandmesser gefunden. Als Konsequenz musste der Fahrer eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.



