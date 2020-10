Archäologen in der „Kleinen Scheuer“: Wertvolle Erkenntnisse

Foto: dw

Als archäologische Fundgrube dienen die Höhlen am Rosenstein Wissenschaftlern schon seit langem und auch auf dem gegenüberliegenden Gewann „Sand“ wurde im Freiland bereits gegraben und geforscht. Noch bis Dienstag arbeiten Studenten der Uni Tübingen, Wissenschaftler und Grabungshelfer unter der Projektleitung von Prof. Harald Floss an Ausgrabungen in der „Kleinen Scheuer“ unterhalb der Burgruine.

Sonntag, 04. Oktober 2020

Gerold Bauer

30 Sekunden Lesedauer



Es ist die Fortsetzung einer Grabung aus dem Jahr 2018 . Eine ursprüngliche Grabung an selber Stelle reicht jedoch über einhundert Jahre zurück. Nach ersten Funden fand 1916 durch R.R.Schmidt – Gründer des Tübinger Instituts für Ur– und Frühgeschichte – eine Ausgrabung statt bei der vor allem im hinteren Bereich der Höhle gegraben wurde.





Warum selbst kleine Funde wertvolle Erkenntnisse liefern, steht am 5 . Oktober in der Rems-​Zeitung!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



177 Aufrufe

123 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Heubach ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb