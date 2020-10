Baumaßnahmen im Bereich Böbinger-​/​Nordrandstraße

Foto: pixabay

In der Zeit vom 5 . Oktober bis 30 . Oktober erfolgt in Heubach der Anschluss der Versorgungsleitungen für die Nahwärmeversorgung an die Heizzentrale. Deshalb muss in diesem Zeitraum im Bereich der Nordrandstraße sowie im Kreuzungsbereich Böbinger Straße/​Nordrandstraße mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

Sonntag, 04. Oktober 2020

Heinz Strohmaier

31 Sekunden Lesedauer



In der Zeit vom. bis. Oktober muss die Zufahrt zur Böbinger Straße im Kreuzungsbereich Böbinger Straße/​Nordrandstraße für drei Tage komplett gesperrt werden. Der Geh– und Radweg wird für den gesamten Zeitraum vom. bis. Oktober komplett gesperrt.Eine Umleitung wird ausgeschildert, der Busverkehr wird während der Vollsperrung der Böbinger Straße über die Mögglinger Straße umgeleitet.Als Ersatzhaltestelle dient die Haltestelle Heubach-​Frottierwerk in der Mögglinger Straße. Im übrigen Zeitraum wird die Nordrandstraße halbseitig gesperrt, die Verkehrsregelung an der Sperrung erfolgt über eine Ampelanlage.

147 Aufrufe

126 Wörter

2 Stunden Online



