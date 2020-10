Landrat Dr. Bläse appelliert: Masken tragen und Abstand halten!

Angesichts der kontinuierlich steigenden Neuinfektionen mit Corona auch im Ostalbkreis hat sich Landrat Dr. Joachim Bläse an die Städte und Gemeinden sowie alle Schulleitungen im Kreis gewandt. In einem persönlichen Schreiben informiert der Landrat zusammenfassend über die aktuell geltenden Corona-​Vorschriften was das Tragen von Mund-​Nasen-​Schutz und den Mindestabstand betrifft. Die Oberbürgermeister, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie alle Schulleitungen bittet er um Unterstützung vor Ort.

Landrat Dr. Bläse appelliert an die Solidarität aller Bürgerinnen und Bürger, insbesondere aller Schülerinnen und Schüler, bei der Einhaltung der Abstandregelungen und bei der Maskenpflicht an öffentlichen Plätzen und Einrichtungen. Wie wichtig und hilfreich das freiwillige Tragen eines Mund-​Nasen-​Schutzes vor allem in den Klassenräumen während des Unterrichts sein kann, das zeigt ganz tagesaktuell ein Corona-​Fall an einer Schule. Alle Schülerinnen und Schüler trugen auch im Klassenraum Maske, sodass niemand von den Jugendlichen als Kontaktperson. Grades in häusliche Isolation muss, obwohl ein Klassenmitglied positiv auf Corona getestet wurde.

