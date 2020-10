Umleitungsstrecke gesperrt

Aufgrund notwendiger Baumaßnahmen muss am Montag, 5 . Oktober, die Kreisstraße 1889 zwischen der Abzweigung Leinecksee und Alfdorf, Leineckstraße zwischen 10 und 16 Uhr komplett gesperrt werden. Im Bereich einer Engstelle müssen Schutzplanken montiert werden.

Sonntag, 04. Oktober 2020

Heinz Strohmaier

Aufgrund Sanierungsmaßnahmen in Alfdorf ist derzeit die Hauptstraße zwischen Tankstelle und Herbrechtsweg gesperrt. Aus diesem Grund wird derzeit die Fahrstrecke zwischen Pfahlbronn und Alfdorf über den Damm am Leinecksee bis hin zur Leineckstraße in Alfdorf verstärkt genutzt. Im Rahmen der am Montag notwendigen Baumaßnahme wird der Verkehr zwischenundUhr vom Damm kommend nach links über die Kreisstraße, Brend, Döllenhof, Voggenberg nach Alfdorf Schützenstraße umgeleitet. Verkehrsteilnehmer aus Welzheim kommend wird empfohlen über die K, Burgholz, Voggenberg nach Alfdorf zu fahre

