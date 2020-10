Am Fehrle-​Parkhaus: Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr nach Leichenfund im Einsatz

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Montagmorgen am Fehrle-​Parkhaus am Gmünder Bahnhof nahe des Fehrle-​Fußgängerstegs im Einsatz, nachdem dort von Passanten eine tote Frau aufgefunden worden war. Es hat sich dort in den frühen Morgenstunden offenbar ein tragisches Geschehen abgespielt; ein Unfall oder gar Verbrechen wird nach ersten Angaben der Polizei ausgeschlossen.

Montag, 05. Oktober 2020

Heino Schütte

Der Fundort ist abgesperrt. Die Feuerwehr hat einen Sichtschutz aufgebaut. Beamte der Kriminalpolizei sichern Spuren. Auf der gegenüberliegenden Remsbrücke verharren viele Fußgänger, die auf die Szenerie aufmerksam geworden sind. Nach Angaben von Holger Bienert, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen, deuten erste Erkenntnisse eher auf tragische persönliche Umstände, nicht jedoch auf ein Verbrechen oder Unfall hin. Die Ermittlungen seien jedoch noch nicht endgültig abgeschlossen.

