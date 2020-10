Auftakt zur Lesetüten-​Aktion des Ostalbkreises in Lorch

„Willst du einmal weit auf Reisen gehen, andre Menschen und ihr Land verstehen, dann lies ein Buch, in dem’s beschrieben ist: Du fühlst dich so, als ob du selbst dort bist“, sangen die Drittklässler zum Auftakt der Lesetütenaktion in Lorch.

Die Großen sind schon versierter in der Kunst Buchstaben zu Wörtern zu verbinden und die Geschichten und Abenteuer, die hinter dem ABC verborgen sind, zu erforschen.Die Erstklässler und Erstklässlerinnen in Lorch und Waldhausen machen sich mit der Einschulung jetzt ebenfalls in diese neue Welt auf.Um die Lust am Lesen zu wecken, zu fördern und zu erhalten und den Kindern den Weg in die örtlichen Bibliotheken zu ebnen, findet jährlich im gesamten Ostalbkreis die Lesetütenaktion statt. Jedes Jahr in einer anderen Gemeinde. So waren neben denABC-​Schützen und ihren Lehrerinnen auch Vertreter der anderen Büchereien sowie Bürgermeisterin Marita Funk und Landrat Dr. Joachim Bläse in die Lorcher Stadthalle gekommen. „Uns als Schule ist ein Anliegen, dass die Schüler möglichst schnell lesen lernen und dann auch dabei bleiben“, betonte die Rektorin der Lorcher Stauferschule Ana Fritz in ihrer Begrüßung. Und Dr. Joachim Bläse ergänzte in seinem Grußwort „Lesen macht deshalb so Spaß, weil man ganz andere Dinge erleben kann.“

