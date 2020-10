Verein Staufersaga: Konzept für ein europäisches Historienspiel im Jahr 2022 nimmt Gestalt an

Mit einem großen Historienspiel im Rahmen des Europäischen Stauferjahrs 2022 will der Verein Staufersaga durchstarten. Das haben jetzt der Vorsitzende OB Richard Arnold sowie Mitstreiter und Ideengeber im Gespräch mit der Rems-​Zeitung bestätigt und erläutert.

Die Aufführungen sollen voraussichtlich vom. bis. Juliauf einer Art Seebühne im Remspark und sehr symbolträchtig am Zusammenfluss von Rems– und Josefsbach stattfinden. Dies soll, so wird betont, kein Ersatz für die eigentliche Staufersaga des unvergessenen Autors und Regisseurs Stephan Kirchenbauer-​Arnold darstellen, sondern eine eigenständige Abwandlung. Die ganz große Staufersaga vor ihrer angestammten Kulisse Johanniskirche möchten die organisatorischen Hauptakteure dann erst wieder in den Folgejahren in Angriff nehmen. Alle Überlegungen und Änderungen des ursprünglichen Zeit– und Spielplans stehen unter dem Einfluss der Coronakrise. Mehr über die Planungen für das Stauferjahrmit einem europäischen Historienspiel im Remspark am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

