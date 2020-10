Endlich wieder „Unter d’ Leut’“ auf dem Hardt

Nach einem halben Jahr Pause gab es am Dienstag im Nachbarschaftszentrum FuN auf dem Hardt zum ersten Mal wieder den traditionellen Mittagstisch „Unter d’ Leut’“. Und alle, die das Angebot wieder wahrgenommen hatten, freuten sich sehr, dass die ungewollte Unterbrechung vorbei ist.

Dienstag, 06. Oktober 2020

Edda Eschelbach

Seit rund zehn Jahren kommen ältere Bewohner und Bewohnerinnen vom Hardt immer dienstags zum Mittagessen zum Familien– und Nachbarschaftszentrum in der Antiber Straße 17 . Dass seit Anfang März diese Möglichkeit, sich zu treffen, ausgefallen ist, war schmerzlich für sie. Um so mehr freuen sie sich, dass das gemeinsame Mittagessen im FuN wieder angeboten wird. Allerdings können nicht so viele Menschen teilnehmen, wie es vor Corona waren. Die Hygieneregeln müssen eingehalten werden, und damit auch der Abstand zwischen den Sitzplätzen.







Warum der Mittagstisch im FuN sich so großer Beliebtheit erfreut, berichtet die Rems-​Zeitung am 7 . Oktober.

