Gmender Fasnet: Alle Veranstaltungen sind wegen Corona abgeblasen

Die traditionsreiche Gmender Fasnet hat wegen Corona alle Veranstaltungen in der bevorstehenden fünften Jahreszeit 2020 /​ 21 gestrichen. Das wurde soeben, Dienstagmittag, bei einem Pressegespräch im Rathaus verkündet.

Dienstag, 06. Oktober 2020

Heino Schütte

29 Sekunden Lesedauer



Klarer Tenor: Das Infektionsrisiko und die Verantwortung bei den Events wie Fachingsumzug oder Guggenmusikfestival sei viel zu groß. Und niemand könne sich vorstellen, dass bis Anfang des kommenden Jahres schon ein Impfstoff in ausreichender Menge zur Verfügung steht. Auch die Prunksitzung ist gestrichen, denn wer wer hat schon Lust, mit einem Mindestabstand von eineinhalb Metern zu schunkeln. Beim Pressegespräch im Rathaus herrschte eine Stimmung wie beim Heringsessen am Aschermittwoch, das natürlich auch ausfallen wird. Mehr zur vorgezogenen Katerstimmung bei den Machern der Gmender Fasnet am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

