Gmünd hat ab Mittwoch einen Online-​Traukalender

Foto: nb

Am Dienstagmittag wurde er vorgestellt, am Mittwoch geht der Online-​Traukalender — abzurufen über die städtische Homepage — an den Start. Nicht nur ihren Heiratswunschtermin samt Uhrzeit können die Paare hier bis zu zwölf Monate im voraus online reservieren, sondern auch gleich den Wunschort für die Trauung.

Dienstag, 06. Oktober 2020

Nicole Beuther

Das Praktische: Die Paare erfahren auch gleich, wie viele Hochzeitsgäste im jeweiligen Trauzimmer zugelassen sind. Gleichzeitig berichtete Petra Wiedmann, Abteilungsleiterin Standesamt, am Rande des Pressegesprächs von einer erfreulich hohen Anzahl an Heiratswilligen im Jahr 2020 .





Warum die Anzahl der Brautpaare 2020 ähnlich groß sein wird wie im vergangenen Jahr und weshalb der Online-​Traukalender auch in anderer Hinsicht einen Gewinn darstellt, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



