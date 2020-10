Hubschrauber über der Stadt: Vermisster Senior wird gesucht

Zur Suche nach einem vermissten 84 -​Jährigen aus der Weißensteiner Straße in Gmünd hat die Polizei am späten Dienstagabend auch einen Hubschrauber eingesetzt. Die Rettungshundestaffel wurde ebenfalls alarmiert. Der Mann ist vermutlich orientierungslos und befindet sich deshalb vielleicht in einer hilflosen Lage.

Dienstag, 06. Oktober 2020

07171

3580

07361

5800

Der Mann könnte sich eventuell in der Nähe der Kleingärten zwischen dem Dreifaltigkeits-​Kreisverkehr und Unterbettringen aufhalten. Falls er gestürzt ist und irgendwo liegt, droht die Gefahr einer Unterkühlung. Deshalb ist die Polizei dankbar für Hinweise (/​oder/​).

