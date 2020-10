Neue Klebestoffe entwickelt

Das seit einem halben Jahrhundert am Standort Alfdorf-​Pfahlbronn ansässige Unternehmen Astorplast Klebetechnik GmbH hat einen hohen sechsstelligen Betrag in ein neues Entwicklungslabor investiert. Gezielt werden dort spezifische Haftklebestoffe entwickelt. Klebestoffe, die es so am Markt nicht gibt und mit denen das Unternehmen auch für die Märkte der Zukunft gerüstet ist.

Auf dem Markt kauft das Unternehmen bisher die benötigten Rohstoffe von großen Lieferanten zu. Rohstoffe, die einer bestimmten Norm entsprechen. Mit sogenannten statistischen Versuchsreichen, die auf ausgefeilten, zuverlässigen Programmen basieren, werden die Versuche durchgeführt und ausgewertet.



Was dabei herauskommt oder herauskommen soll kann man am Dienstag in der Rems-​Zeitung lesen.





