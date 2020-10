Polizei kontrolliert abermals Maskentragepflicht im Ostalbkreis

Um die Ausbreitung von COVID-​ 19 bestmöglich einzuschränken, bekommt der Nutzung der Mund-​Nasen-​Bedeckung eine wichtige Bedeutung zu. Mit dem Ziel, die Maskentragepflicht sowie die Einhaltung der CoronaVO wieder verstärkt in das Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken, hat das Polizeipräsidium Aalen am vergangenen Montag zwischen 8 und 14 Uhr erneut die Tragepflicht der Mund-​Nasen-​Bedeckung im öffentlichen Personennahverkehr kontrolliert.

Dienstag, 06. Oktober 2020

Nicole Beuther

Wie die aktuell ansteigenden Zahlen der COVID-​-​Infektionen belegen, muss die Situation in Deutschland weiterhin ernst genommen werden. Die Infektionsgefahr ist dort besonders hoch, wo größere Menschenmengen aufeinandertreffen. Dies trifft neben Veranstaltungen und Versammlungen in besonderen Maße auf den öffentlichen Personennahverkehr zu. Die Kontrollen wurden flächendeckend an Bahnhöfen sowie Busbahnhöfen in Aalen, Backnang, Crailsheim, Ellwangen, Fellbach, Schorndorf, Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Hall, Waiblingen und Winnenden durchgeführt.Bei den Kontrollen waren rundBeamte eingesetzt, die knappPersonen überprüften. Dabei trugen beinahePersonen keine entsprechende Bedeckung oder diese nicht richtig. Somit verstieß rund ein Siebtel der Personen gegen die Tragepflicht. In den allermeisten Fällen zeigten sich die kontrollierten Personen nach einem kurzen Dialog einsichtig, in vier Fällen waren die Personen weniger einsichtig, so dass eine förmliche Anzeige gefertigt wurde. Diesen Personen droht nun ein Bußgeld von mindestensEuro.Während den Kontrollen zeigte sich, dass viele Personen nicht wussten, dass eine Maskenpflicht nicht nur in den öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern auch beim Warten auf Bus– und Bahnsteigen besteht. Die überwiegende Mehrheit der Verstöße war daher auf den Bus– und Bahnsteigen zu verzeichnen. Die polizeilichen Kontrollen stießen bei der Bevölkerung auf breites Verständnis.

