RZ-​Serie über deutsch-​amerikanische Verbindungen (Teil 1 ): Karin und Uwe Brösamle leben in Kalifornien

Karin und Uwe Brösamle an der bekannten Bixby Bridge am Highway 1 an der Pazifikküste. Foto: privat

Auch wenn Amerika und Deutschland geographisch gesehen viele Kilometer trennen — Geschichten über deutsch-​amerikanische Verbindungen, Beziehungen und Freundschaften gibt es dennoch jede Menge. Die neue RZ-​Serie begleitet in den nächsten Wochen den US-​Wahlkampf aus diesem ganz speziellen Blickwinkel. Im ersten Teil berichtet die RZ über Karin und Uwe Brösamle aus dem Raum Gmünd. Sie leben seit 32 Jahren in Kalifornien.

Dienstag, 06. Oktober 2020

Nicole Beuther

Über 30 Jahre ist es her, seit die Beiden den Entschluss gefasst haben, nach Kalifornien auszuwandern, „Die beste Entscheidung für unser privates, aber auch berufliches Leben“, so Uwe Brösamle. Die RZ hat sich mit dem gebürtigen Gmünder unterhalten – über die damalige Entscheidung auszuwandern, das Leben in Amerika und die aktuelle Lage.

„Obwohl wir uns ohne Visa oder Jobaussichten einfach in den ‘Urlaub’ aufgemacht haben, war es uns damals sofort möglich, in Kalifornien Fuß zu fassen“, erinnert sich Brösamle an das Jahr 1988 zurück.







Weshalb der Reiz, auszuwandern, schon früher geweckt war und Uwe Brösamle auch beruflich schnell Fuß fasste, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Die RZ hat sich mit dem gebürtigen Gmünder auch über all das unterhalten, was das Leben in den USA bereichert, was er vermisst und wie er die politische Lage einschätzt.



