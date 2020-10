Zukunftsträchtiges Wohnen an der Güglingstraße

Foto: gbr

Jener Teil der Güglingstraße westlich des Kreisverkehrs ist vielen hauptsächlich als Abkürzung zwischen der Bettringer Ortsmitte und der Buchauffahrt beziehungsweise dem Industriegebiet bekannt. Dieser unerwünschte Durchgangsverkehr soll bald der Vergangenheit angehören. Die künftig verkehrsberuhigt gestaltete Straße soll von eine zukunftsträchtigen Wohnbebauung flankiert sein.

Dienstag, 06. Oktober 2020

Gerold Bauer

Ortsvorsteher Karl-​Andreas Tickert erinnerte in der Ortschaftsratssitzung am Montag daran, dass dieser Bereich eigentlich als Gewerbefläche ausgewiesen war. Als diesbezüglich eine Bauanfrage kam, habe der Ortschaftsrat jedoch mit der Begründung abgelehnt, dass man sich dort keine Gewerbe-​, sondern eine Wohnbebauung wünscht. „Der Wohnungsmarkt in Gmünd ist nämlich immer noch sehr angespannt. Deshalb sind wir bemüht, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen!“





