Zwei Verletzte bei Unfall in Hussenhofen

In der relativ steilen Panaromastraße in Hussenhofen kam es an einer Engstelle im Begegnungsverkehr zu einem Unfall. Zwei Personen kamen aufgrund ihrer Verletzungen ins Krankenhaus.

Dienstag, 06. Oktober 2020

Gerold Bauer

In dieser Straße ist die Geschwindigkeit nicht von ungefähr aufkm/​h limitiert. Denn die Fahrbahn ist nicht nur abschüssig, sondern aufgrund vieler geparkter Autos auch nicht so genug, dass zwei Pkw ungestreift aneinander vorbeikämen. Im unteren Bereich, wo am Dienstagabend der Unfall passierte, verengt sich die Fahrbahnbreite aufgrund einer Stützmauer einerseits und andererseits einer Hauswand.

