Fußball-​Bezirkspokal: FC Bargau und SF Lorch im Halbfinale

Foto: Kessler

Mit einem 7 : 6 -Sieg im Elfmeterschießen gegen die SG Bettringen hat sich der FC Germania Bargau für das Bezirkspokal-​Halbfinale qualifizieren können. Ebenfalls eine Runde weiter sind neben dem TV Neuler die Sportfreunde Lorch durch einen 5 : 2 -Heimsieg gegen die SG Heldenfingen/​Heuchlingen.

Mittwoch, 07. Oktober 2020

Alex Vogt

Tore: 1 : 0 Eigentor ( 27 .), 1 : 1 Widmann ( 49 .), 1 : 2 Gräßle ( 59 .), 2 : 2 Matuschek ( 90 .)





TV Steinheim – TV Neuler 0 : 3 ( 0 : 2 )

Tore: 0 : 1 , 0 : 2 , 0 : 3 Colletti ( 10 ., 25 ., 67 .)







Lorch – Heldenf./Heuchl. 5 : 2 ( 2 : 1 )

Tore: 1 : 0 Robin Bopp ( 1 .), 1 : 1 Acigköz ( 4 .), 2 : 1 Marvin Bopp ( 9 .), 2 : 2 Hering ( 54 .), 3 : 2 Weida ( 82 .), 4 : 2 Eigentor ( 83 .), 5 : 2 Kreeb ( 90 . + 1 )





Die weiteren Spielberichte lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 8 . Oktober.



Das Halbfinale wird erstausgetragen. Am Sonntag,. März, trifft der TV Neuler entweder auf die SG Bettringen II oder die TSG Hofherrnweiler II — das vierte Viertelfinalspiel findet an diesem Donnerstag,Uhr, in Bettringen statt — und kommt es zum Duell zwischen den SF Lorch und dem FC Bargau.In einer chancenarmen ersten Halbzeit hatten die Gastgeber leichte Vorteile und gingen durch einen verunglückten Rückpass eines Bettringers aus gutMetern ins eigene Tor kurios, aber nicht unverdient in Führung. Die SGB kam druckvoll aus der Kabine und konnte anfangs der zweiten Hälfte das Spiel verdientermaßen drehen. Danach verhinderte gleich zweimal das Aluminium das womöglich vorentscheidende. In der Schlussphase bewiesen die Bargauer noch einmal Moral, wobei es zunächst so aussah, als könnte die SG Bettringen den knappen Vorsprung über die Zeit bringen. Doch in der Schlussminute fiel dann doch noch der-Ausgleich.So musste das Elfmeterschießen entscheiden. FCB-​Schlussmann Lukas Huttenlauch parierte zwei Elfer, ehe Jonas Nietzer den entscheidenden Schuss zumund dem Bargauer Einzug in das Halbfinale im Tor unterbringen konnte.

