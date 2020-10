Girls Day Akademie in der EULE wieder gestartet

Foto: esc

Ob sie am Ende des Schuljahres tatsächlich einen Beruf im technischen Bereich ergreifen wollen, steht noch in den Sternen. Ihr Interesse daran haben 23 Gmünder Schülerinnen jedoch bereits dadurch bekundet, dass sie sich für die Girls Day Akademie in der Wissenswerkstatt EULE angemeldet haben.

Mittwoch, 07. Oktober 2020

Edda Eschelbach

Über die Inhalte der Girls Day Akademie wurden die Mädchen am Mittwoch informiert, die Rems-​Zeitung berichtet am 8 . Oktober.



InsgesamtNeuntklässerinnen des Parler-​Gymnasiums, des Hans-​Baldung-​Gymnasiums und des Scheffold-​Gymnasiums werden ein ganzes Schuljahr lang jeden Mittwochnachmittag in der EULE verbringen und dort ihre eigenen Erfahrungen machen, ihre Kompetenzen weiterentwickeln oder auch neue Fähigkeiten entdecken. Sie werden sich dem Thema Technik aus den unterschiedlichsten Richtungen nähern.

