Glaubenswege-​Wanderung

Foto: Menzel

Am Sonntag, 11 . Oktober, findet eine zentrale Glaubenswege-​Wanderung in Waldstetten statt. Auf dem Kirchberg bei der St. Laurentius Kirche ist um 10 Uhr der Treffpunkt zu der rund zweistündigen Wanderung. Bürgermeister Michael Rembold: „Es ist für die Gemeine natürlich eine große Ehre, die Veranstaltung ausrichten zu dürfen.“

Mittwoch, 07. Oktober 2020

Marcus Menzel

27 Sekunden Lesedauer



2005

2016

8

Die Tourismuskooperation der Städte und Gemeinden Schwäbisch Gmünd, Göppingen, Heubach, Lauterstein, Waldstetten, Ottenbach, Bar tholomä, Essingen, Böbingen, und Mögglingen führen alljährlich eine gemeinsame zentrale Glaubenswege-​Wanderung durch. In diesemJahr lädt Waldstetten recht herzlich zu einer geführten Wanderung ein. Die Veranstaltung startetemit acht Kommunen,kamen Böbingen und Mögglingen dazu. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. Oktober.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



143 Aufrufe

108 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Waldstetten ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb