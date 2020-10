RZ-​Redakteur veröffentlicht Buch über Corona-​Zeit

Irgendwann mal ein Buch zu schreiben ist der Traum vieler. Für RZ-​Redakteur Timo Lämmerhirt kam das „irgendwann“ im Lockdown. Er hat sich in dieser Zeit diesen Traum erfüllt und sein erstes Buch veröffentlicht. Der Titel spricht für sich. „Meine Superhelden gegen Corona – Ein Vierteljahr aus dem Leben eines Redakteurs“.

Timo, wie kam´s?

Ich hatte das Coronavirus natürlich nicht herbeigesehnt. Aber letztlich gab es mir die Möglichkeit zum Schreiben, weil ich plötzlich wesentlich mehr Zeit hatte. Ich hatte auch mit meiner Tochter noch mehr Zeit als sonst verbracht. Meine Affinität zu Comics ist nicht neu und meine Tochter fixe ich da auch immer an. Mit einer Geburtstagskarte für einen Kollegen in Dortmund hat es angefangen. Eine Karte kaufen ging nicht, also malten wir einen Superhelden. Meine Tochter hat Wonderwoman herausgesucht. Da hab ich sie gefragt, ob wir nicht noch weitere Superhelden für uns malen wollen. Weil man irgendwann auch keinen Bock mehr auf die Spiele hat und nicht mehr auf die Spielplätze durfte. Da haben wir dann ein neues Hobby entwickelt: Superhelden malen.





„Ich wollte immer, seitdem ich schreibe, irgendwann einmal ein eigenes Buch veröffentlichen“, erzählt Lämmerhirt, Redakteur bei der Rems-​Zeitung und eigentlich im Sport beheimatet. Wer ihn kennt, hört seine schnoddrige Ruhrpott-​Stimme förmlich beim Lesen durch die Zeilen.

