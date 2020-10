Donzdorf: Corona-​Ausbruch nach einem geselligen Sitzungsausklang des Gemeinderats

Das kann nur zur Warnung für andere Gemeinderäte dienen, nach ihren jeweiligen Sitzungen die Köpfe nicht zu dicht und leichtsinnig zusammenzustecken: In der Nachbargemeinde Donzdorf (Kreis Göppingen, hier ein Blick auf das Donzdorfer Rathaus) hat eine gesellige „Nachsitzung“ von Gemeinderäten und auch noch im Beisein des Bürgermeisters böse Corona-​Folgen.

Donnerstag, 08. Oktober 2020

Das Ganze hat sich Berichten der örtlichen und zwischenzeitlich auch der überregionalen Presse sowie des SWR zufolge am Montag vergangener Woche abgespielt. Die reguläre Gemeinderatssitzung sei in der Gemeindehalle regulär erfolgt. Auch seien dort die AHA-​Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) streng umgesetzt und auch vorbildlich beachtet worden. Doch anschließend habe offenbar unter Teilen des Gemeinderats bei einem geselligen Gaststättenbesuch AHA eine eher untergeordnete Rolle gespielt. Ein „Nachsitzungs“-Teilnehmer hatte, so die Vermutung, unglücklicherweise das Corona-​Virus zum Umtrunk mitgebracht. Das Ergebnis: Bislang sind zehn Personen im Zusammenhang mit der Ratssitzung positiv auf Corona getestet, auch ein Lehrer aus den Reihen der Bürgervertreter ist betroffen. Und Bürgermeister Martin Stölzle hat sich vorsichthalber in häusliche Isolation begeben. Mehr zur Corona-​Entwicklung in der Region und im Ostalbkreis am Freitag in der Rems-​Zeitung.

