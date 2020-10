Himmelsgarten: Auch im „Wetzgauer Freibad“ ist die Badesaison nun beendet

Foto: hs

Längst gilt der Wasserspielplatz mit seinem großen Bassin im Landschafts– und Familienpark auch als inoffizieller Freibadspaß, dazu freier Eintritt und keine online-​Anmeldung. Nun ist auch im „Wetzgauer Freibad“ die Saison endgültig beendet, was natürlich vor allem Familien mit Kindern bedauern.

Donnerstag, 08. Oktober 2020

Heino Schütte

2021

An manchen heißen Tagen tummelten sich in diesem Sommerhalbjahr hunderte Besucher am Wasserspielplatz und hatten ihren feuchtfröhlichen Spaß. Aus Sicherheitsgründen wurde in dieser Saison sogar auf den Floßbetrieb verzichtet, um mehr Platz im „Planschbecken“ zu haben. Nun haben Mitarbeiter des Bauhofs das Wasser aus dem Floßteich abgelassen und die Anlage gründlich gereinigt. Auf Wiedersehen, dann hoffentlich ohne Corona-​Angst.

