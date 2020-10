Klimanacht in Waldstetten

In Kooperation mit der Gemeinde veranstaltete der Verein für nachhaltige Zukunft Waldstetten e.V. (Nazuwa) am Mittwochabend in der Stuifenhalle die 1 . Klimanacht. Sie bildete den Auftakt zu einer Reihe von Veranstaltungen mit Informationen aus erster Hand zu allen Themen rund um Klimawende, Klimaschutz und Klimaanpassung.

Donnerstag, 08. Oktober 2020

Bürgermeister Michael Rembold betonte in seiner Grußrede die Wichtigkeit der Veranstaltung und kritisierte zunächst die Zunahme von Steingärten insbesondere in Neubaugebieten. Denn diese seien mit verantwortlich für das Insektensterben. Man solle lieber etwas dagegen tun und in den eigenen Gärten, vor Kindergärten und Schulen Blühstreifen anlegen, um den Insekten Nahrung anzubieten. In der Gesellschaft habe schon ein Umdenken stattgefunden und Corona habe Schwung in das Thema gebracht. Viele seien schon aufs Fahrrad umgestiegen und dank der Elektromobilität auch zunehmend ältere Menschen.Wer die Gewinner beim Stadtradeln waren und noch mehr über die Veranstaltung steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

