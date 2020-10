Pascal Morgant: „Vielleicht bin ich auch mal zu kritisch“

Foto: TSV

Im März dieses Jahres hat der TSV Alfdorf/​Lorch Pascal Morgant als Cheftrainer der Ersten Mannschaft installiert. Neben seiner Trainertätigkeit bei den Aktiven übernimmt Morgant zudem die männliche C-​Jugend. Aber auch alle anderen Mannschaften aus dem Klubs sollen von der Verpflichtung profitieren.

Freitag, 09. Oktober 2020

Timo Lämmerhirt

59 Sekunden Lesedauer



Morgant soll die Jugendarbeit ausbauen und damit langfristig die gesamte Handballabteilung auf allen Spielebenen und Altersklassen besser aufstellen. Morgant ist im Handball kein Unbekannter. Als Spieler schaffte er mit Frisch Auf! Göppingen den Sprung in die Bundesliga. Im Jahr 2008 beendete er schließlich seine aktive Karriere. Zuletzt war er bei der Neckarsulmer SU unter Vertrag. Timo Lämmerhirt sprach mit ihm unmittelbar vor dem Saisonstart.





Sie sind nicht nur als Trainer installiert worden, sondern sollen im Verein, vor allem im Nachwuchs wirken.





Wie kann man sich Ihre Aufgabe konkret vorstellen?

Vor allem kümmere ich mich um die Trainer. Ich habe durch meine jahrelange Arbeit im Handball mitbekommen, was in Deutschland in Sachen Trainerausbildung gefordert wird und versuche das natürlich zu vermitteln. Dabei hinterfrage ich das Coaching bei jedem einzelnen, möchte aber keinen Trainer in seinen Grundfesten verändern. Das soll eher unterstützender Natur sein. Für die Kinder und Jugendlichen sollen möglichst gute Trainer im Verein sein.





Da ausführliche Interview lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Samstag.



Sehr gut. Ich fühle mich sehr gut aufgenommen nach all den Gesprächen, die ich bislang führen konnte. Bislang bin ich tatsächlich rundum zufrieden.

