Stockbrot zum Auftakt der Heubacher Regionaltage

Fotos: esc

Es sind oft die ganz einfachen Dinge, die die Menschen erfreuen. Der Auftakt der Regionaltage in Heubach ist so ein Beispiel. Zum dritten Mal kamen am Donnerstagabend viele Heubacher Familien mit ihren Kindern in den Stadtgarten, um Stockbrot am offenen Feuer zu backen.

Freitag, 09. Oktober 2020

Edda Eschelbach

Wer zum Gelingen dieses gemütlichen Abends beiträgt, steht am 9 . Oktober in der Rems-​Zeitung.



Aus drei Feuerstellen loderten die Flammen. Kinder, Mütter und Väter saßen ums Feuer und hielten die mit Teig umwickelten Stöcke darüber, dass aus dem Bauernteig leckeres Stockbrot werden konnte.

