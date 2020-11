Gmünds Oberbürgermeister nimmt Stellung zum Brief des Ministerpräsidenten

Fotos: Staatsministerium/​edk

Er hat schnell reagiert: Der baden-​württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat am Freitag das Schreiben der 35 Bürgermeister, darunter auch Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold, beantwortet. Sie sprechen sich darin gegen einen pauschalen Lockdown für Kunst, Kultur und Gastronomie aus. In seinem Brief zeigte sich Kretschmann verwundert, dass die ab heute gültigen Corona-​Maßnahmen gerade bei den Stadtoberhäuptern auf Kritik stoßen.

Sonntag, 01. November 2020

Edda Eschelbach

32 Sekunden Lesedauer



Oberbürgermeister Richard Arnold, als einer der 35 Unterzeichner, bezieht Stellung zum Brief des Ministerpräsidenten und betont zunächst: „Natürlich werden wir die Anordnungen umsetzen.“ Er finde es auch sehr gut, dass der Ministerpräsident so sofort geantwortet habe. Weiter sagt Arnold: „Wir gehen nicht auf Konfrontationskurs. Aber ich muss die Maßnahmen hier vor Ort vermitteln.“





Warum der Gmünder Oberbürgermeister von den aktuellen Maßnahmen nicht überzeugt ist, erläutert er am 2 . Novemmber in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



267 Aufrufe

131 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb