Heilige Messe zu Allerheiligen im Heilig-​Kreuz-​Münster

Menschenleer ist der Platz, als die Glocken des Heilig-​Kreuz-​Münsters zur ersten Eucharistiefeier an diesem Allerheiligen-​Tag einladen. Leichter Herbstregen und bedeckter Himmel lassen wissen, es ist November geworden und mit dessen Beginn wieder Allerheiligen – das Fest an dem die katholische Kirche ihrer Heiligen und Märtyrer gedenkt.

Sonntag, 01. November 2020

Edda Eschelbach

Eine kleine Wartereihe hat sich an der Eingangstür zum Gotteshaus gebildet, schließlich müssen in Pandemiezeiten Namen und Kontaktdaten festgehalten werden. Drinnen braust die Orgel auf, gespielt von Münsterorganist Stephan Beck und erfüllt kraftvoll den ganzen Kirchenraum. In den Bankreihen dagegen gibt es große Lücken, auch wegen der Abstandsregeln, die eingehalten werden.







Wie Pfarrer Dr. Jean Hilaire Nyimi Vita die Messer zu Allerheiligengestaltete, steht am 2 .November in der Rems-​Zeitung.



















