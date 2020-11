Reformationsgottesdienst in der Augustinuskirche

Foto: dw

Im Jahr 1517 ging die Reformation mit Martin Luthers Thesenanschlag von Wittenberg aus. Jeder und Jede war von da an berufen, seinen Glauben zu bekennen. Dekanin Ursula Richter sprach in ihrer Predigt zum Reformationssonntag in der Augustinuskirche vom lebendigen Zeichen dieser Berufung, das bis heute fortwirkt.

Sonntag, 01. November 2020

Edda Eschelbach

26 Sekunden Lesedauer



Nicht allein studierte Theologen, sondern Menschen aus allen Berufen, die eine Zusatzausbildung zum Prädikantendienst in der evangelischen Landeskirche gemacht haben, werden beauftragt als Prädikantin bzw. Prädikant mit den Gemeinden Gottesdienst zu feiern. Vier von ihnen wurden im Gottesdienst aufs Neue mit diesem Auftrag entsendet.







Der Bericht zum Reformationsgottesdienst steht am 2 . November in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



113 Aufrufe

104 Wörter

47 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb