Wo und für wen gibt es finanzielle Hilfen während des Lockdowns im November?

Die neuen Maßnahmen zum Eindämmen von Corona sind bekannt — im großen und ganzen, aber in manchen Dingen nicht im Detail und nicht die Umsetzung. Und die Maßnahmen treffen nicht überall auf Verständnis (siehe Brief der Bürgermeister an den Ministerpräsident) und die Folgen sind vielerorts noch nicht absehbar.

Sonntag, 01. November 2020

Die wichtigste Frage für viele Unternehmen ist, wo, wie und wann man die zugesagten 70 bzw. 75 Prozent Zuschüsse (gemessen am letztjährigen Umsatz) bekommen kann, sofern man den Betrieb während des Lockdowns im November schließen muss. Wie schnell können die Bundesländer prüfen, wer wie viel Geld bekommt? Wie schnell können die Länder den errechneten Betrag ausbezahlen?





Ein stückweit Licht ins Dunkel bringt die Rems-​Zeitung am 2 . November



