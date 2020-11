Brennende Gaskartusche lässt Pkw in Flammen aufgehen

Symbol-​Bild: gbr

Eine kuriose Verkettung von unglücklichen Umständen führte im Meisenweg in Gmünd zu einem Pkw-​Brand mit relativ hohem Sachschaden.

Dienstag, 10. November 2020

Gerold Bauer

5000

In besagter Straße hat ein Autobesitzer am Dienstagnachmittag in einer Garage eine Gaskartusche an einer Lötlampe gewechselt. Die vermeintlich leere Gaskartusche fing Feuer, woraufhin der Mann den brennenden Gegenstand aus der Garage warf. Dieser setzte anschließend sein davor stehendes Auto in Brand, an dem Sachschaden in Höhe vonEuro entstand. Die örtliche Feuerwehr war mit fünf Mann im Einsatz.

