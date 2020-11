Himmelsgarten: Lichtblick im Corona-​Jahr mit Idee für den Winter

Foto: Heino Schütte

Der Landschafts– und Familienpark Himmelsgarten bei Wetzgau war und ist im Corona-​Jahr ein echter Lichtblick für die erholungssuchenden Menschen aus der Region. Nun haben die Betreiber des Waldklettergarten Skypark und der Spielegolfanlage am Himmelsstürmer eine Idee für den Winterbetrieb entwickelt.

Dienstag, 10. November 2020

Heino Schütte

33 Sekunden Lesedauer



Die Himmelsgarten-​Akteure zeigen sich mit der verkürzten Sommersaioson sehr zufrieden und freuen sich über eine ungemein freundliche Besucherresonanz. Die Menschen, so der Eindruck, haben mehr denn je Sehnsucht, nach draußen zu gehen, die Natur zu genießen und sich zu treffen. Unter Beachtung der Corona-​Regeln beziehungsweise mit Rücksicht auf das weitere Infektionsgeschehen wird im Himmelsgarten noch an einer Idee für einen kleinen Winterzauber festgehalten. Eine Eisstockanlage mit Bewirtung könnte im Winter die Besucher erfreuen. „Doch wir müssen zunächst einfach mal abwarten“, heißt es. Mehr über das Projekt und die Himmelsgarten-​Bilanz am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

