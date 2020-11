Martinsgans to go

Nur zum Anschauen, nicht zum Essen: Gänse im Himmelsgarten. Foto: hs

Um den 11 . 11 . geht es der Gans an den Kragen – da bildet auch das Jahr 2020 keine Ausnahme. In Zeiten geschlossener Restaurants gibt es eben Martinsgans to go – ein Geschäftsmodell, das gut angenommen wird.

Dienstag, 10. November 2020

Nicole Beuther

Wem also im November einfällt, dass er hier gerne einen mit Äpfeln und Zwiebeln gefüllten Gänsebraten essen möchte, der hat meist Pech. In diesem Jahr ist es anders.





Die RZ berichtet in der Mittwochausgabe von der etwas anderen Martinsgans und einem Ort, an dem Gänse gezüchtet werden.



Dass der ofenfrische Gänsebraten in der Krone Straßdorf gut schmeckt, ist bekannt. Nicht nur in Gmünd, sondern weit über die Region hinaus. Reservierungen werden in der Regel Monate im Voraus getätigt.

