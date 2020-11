Modellprojekt hilft beim Wunsch, zuhause alt zu werden

In den eigenen vier Wänden alt zu werden ist mit der größte Wunsch, den ältere Mitbürger haben. Das Modellprojekt „Stark durch Gegenseitigkeit – Selbsthilfe im Vor– und Umfeld von Pflege“ hilft hierbei.

Dienstag, 10. November 2020

Baun kündigte einen Fragebogen an, der an alle über 65 -​Jährigen in Lindach verteilt wird und der Frage nachgehen soll, was sich die Mitbürger wünschen.





Teil des Projekts wird in Gmünd der Stadtteil Lindach sein. Der zuständige Mitarbeiter Dieter Baun wurde im Rahmen der Ortschaftsratssitzung am Montagabend dem Gremium vorgestellt.Dass Lindacher Bürger, die gepflegt werden müssen, in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können, formulierte er als Hauptanliegen des Projekts, das auch von Renate Wahl (Leiterin des Generationentreffs Spitalmühle) vorgestellt wurde.

