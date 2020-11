Pham Hung lernt im Haus Riedäcker den Beruf des Altenpflegers

Foto: vinzenz von paul

Pham Hung ( 22 ) ist in der Nähe von Hanoi in Vietnam geboren. Seit zweieinhalb Jahren lebt er in Deutschland. Derzeit absolviert er eine Ausbildung zum Altenpfleger im Haus Riedäcker in Bettringen. Im Sommer hatte er an der Agnes-​von-​Hohenstaufen-​Schule als Jahrgangsbester die zweijährige Ausbildung zum Altenpflegehelfer abgeschlossen.

Dienstag, 10. November 2020

Nicole Beuther

24 Sekunden Lesedauer



In der Dienstagausgabe berichtet die RZ von der Eingewöhnungsphase, einem ersten harten Jahr („Ich habe mich trotz Sprachkurs anfangs nicht getraut, frei zu reden und auch die Schule war sehr schwierig“) und den stetigen Fortschritten, die schließlich dazu geführt haben, dass Pham Hung als Jahrgangsbester die zweijährige Ausbildung zum Altenpflegehelfer abgeschlossen hat.

