Richtfest am Interims-​Rathaus in Waldstetten

Foto: gn

Nachdem im Frühjahr das alte Gemeindehaus in der Bettringer Straße von der Fa. Kling aus Ellenberg abgerissen und anfang Mai der offizielle Spatenstich für die Roharbeiten des Interims-​Rathauses erfolgt war, konnte Bürgermeister Michael Rembold am Montag mit einigen Gästen nun das Richtfest feiern.

Dienstag, 10. November 2020

Nicole Beuther

Als einen Markstein bezeichnete der Schultes diesen Tag, denn so ein großes Holzhaus habe man in Waldstetten noch nicht gesehen. Eine tolle Arbeit sei hier von allen beteiligten Personen und Firmen geleistet worden in einem vorbildlichen und konstruktiven Miteinander.







In der Dienstagausgabe berichtet die RZ über das Richtfest und das Interims-​Rathaus.



