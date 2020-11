Weltmeisterschaft mit „Dance and Gymnastics“

Diese Nachricht hat bei der Mannschaft und ihren Verantwortlichen wie eine Bombe eingeschlagen: Der Deutsche Turnerbund (DTB) hat das DG’s-Showakrobatikteam des TSV Lorch für die F.I.G-Weltmeisterschaften im Juli 2021 in Lissabon nominiert.

Dienstag, 10. November 2020

Alex Vogt

Bei dieser WM wird das Lorcher DG’s-Team, das aus 20 Athleten im Alter von zwölf bis 25 Jahren besteht, mit einem neuen Programm „Skyscraper – The Steel High Rise“ starten.







Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 11 . November.



Im offiziellen Nominierungsschreiben, das über den Schwäbischen Turnerbund (STB) versendet wurde, hieß es aus der DTB-​Zentrale in Frankfurt: Die DG’s haben es tatsächlich geschafft. Mit ihrem neuen Showakrobatik-​Programm „Skyscraper – The Steel High Rise“ haben sie sich für die Weltmeisterschaftin Portugal qualifiziert und werden im nächsten Jahr den DTB in Lissabon vertreten.Alle vier Jahre – im zweijährigen Abstand zu den Weltgymnaestradas – lädt der Weltturnverband F.I.G seine nationalen Mitgliedsverbände zur WM, der „Word Gym for Life Challenge“, ein. Die Premiere dieser Veranstaltung warim österreichischen Dornbirn über die Bühne gegangen,folgte Kapstadt in Südafrika. Austragungsort der WMwar schließlich das norwegische Vestfold. Nach Norwegen reiste der DTB mitDTB-​Showgruppen, die sich bei der Deutschen Meisterschaft, dem „Rendezvous der Besten“, qualifiziert hatten. Von dort kehrten die DTB-​Showgruppen mit insgesamt vier Goldmedaillen und damit als erfolgreichste Nation nach Deutschland zurück.Lissabon erwartet im nächsten Jahr rundGruppen mitSportlern ausNationen aller fünf Kontinente. Stattfinden wird dieses große sportliche Ereignis vom. bis. Juliin der Altice Arena, die mit einem Fassungsvermögen vonBesuchern zu den größten Veranstaltungshallen in ganz Europa zählt. Zu den Highlights gehören neben den eigentlichen Wettkämpfen eine große Eröffnungs– und Abschlusszeremonie sowie ein „Gym for Life“-Galaabend, den die Gold– bis Bronzemedaillengewinner aller Wettkampfkategorien gestalten.

