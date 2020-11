Fußgängerin von einem Auto erfasst

Symbol-​Bild: gbr

Wenn man als Fußgänger von einem Auto erfasst wird, hat man ziemlich schlechte Karte. So erging es auch einer Frau in Lorch, die dabei schwer verletzt wurde.

Mittwoch, 11. November 2020

Gerold Bauer

Mit schweren Verletzungen musste eineJahre alte Frau nach einem Unfall am Dienstagmorgen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Frau war gegenUhr zu Fuß auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Lorch und Beutenmühle unterwegs. Hierbei wurde sie in einem Kurvenbereich von einerJahre alten Audi-​Fahrerin erfasst. Der Aufprall war so heftig, dass am Pkw ein Schaden von rundEuro entstand.

