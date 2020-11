Jetzt 50 Corona-​Tote im Ostalbkreis

Nachdem die aktiven Corona-​Fälle im Ostalbkreis am Dienstag zurückgegangen sind, ist die Zahl am Mittwoch erneut stark angestiegen. 142 Neuinfektionen registrierte die Gesundheitsbehörde am 11 . November bis 24 Uhr. Zudem hat es drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-​ 19 gegeben.

Donnerstag, 12. November 2020

Gerold Bauer

50

2

22

2020

Mittlerweile sindMenschen seit Ausbruch der Pandemie mit oder an SARS-​CoV-​im Kreis gestorben. Zuletzt hatte die Kreisverwaltung am. Oktober einen Corona-​Toten gemeldet. Der erste Infizierte im Ostalbkreis war vom Landratsamt im Märzregistriert worden.Aktuell ist die Lage im Ostalbkreis noch nicht aus dem Ruder gelaufen. Die Kliniken sind mit der Behandlung von Patienten, die eine intensive Betreuung oder gar eine Beatmung brauchen, noch nicht überlastet. Eine Fieberambulanz wird deshalb bis dato im Ostalbkreis noch nicht eingerichtet.Unterdessen spielen die Schnelltests im Rahmen der vom Land beschlossenen neuen Corona-​Strategie eine immer größere Rolle. Um Risikogruppen, zum Beispiel in Seniorenheimen, gezielt vor einer Ansteckung abzuschirmen, setzt man verstärkt darauf, Kontaktpersonen bereits vorsorglich zu testen. Zur Entlastung von Laboren und Ärzten wurde dazu im Rems-​Murr-​Kreis das erste öffentliche Schnelltestzentrum etabliert.

